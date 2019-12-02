2019-12-02T10:30:24+03:00
Общество

В Челябинске с проспекта Ленина убирают забор

«Комсомолка» узнала, сколько денег потрачено впустую на установку железных секций
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Забора нет! Фото: cheladmin.ruЗабора нет! Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

Главный проспект города потихоньку возвращает себе привычный облик. Восстановлен пешеходный переход на пересечении с ул. Энгельса: теперь для того, чтобы перейти дорогу, не нужно спускаться вниз, к ул. Коммуны.

По распоряжению главы города Натальи Котовой началась борьба с тотальным озабориванием города. На участке от ул. Энгельса до главного корпуса ЮУрГУ демонтировано 557 звеньев пешеходного ограждения и 494 звена газонного ограждения.

Напомним, одно звено металлического забора, прозванного в народе «прикроватной дужкой», стоит 4000 руб. Выходит, на установку демонтированного при прежних мэрах Тефтелеве и Елистратове потрачено 4 млн 204 тыс руб.

Месяц назад губернатор Алексей Текслер сравнил центр Челябинска с клеткой из-за бессмысленного озаборивания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Шнуров сфотографировался на уродливой остановке в Челябинске
Антимонопольщики проверят школу чародейства и волшебства в Челябинске
Красавец из Челябинска стал солистом группы «Ласковый май»
Жители Челябинской области возмущены поступком бизнесмена, который прислал конкуренту гроб
В Челябинске возобновили работу два автобусных маршрута
«Ребра Левиафана»: судьба конгресс-холла на берегу Миасса до сих пор неизвестна
После скандала в Кургане все-таки крестили девочку с большим родимым пятном
Стало известно, когда в Челябинске построят ледовый городок
Жительница Челябинска прописала в доме 28 гастарбайтеров
В мэрии Челябинска объяснили, зачем у кладбища ставят шумозащитный забор
Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинске чиновникам досталось за остановку посреди тротуара
Из мэрии Челябинска уволился чиновник, отвечающий за ЖКХ
В Челябинске ищут загадочную машину, разбросавшую соль на дороге
В Челябинске кандидатуру урбаниста Льва Владова сняли с конкурса на пост главного архитектора
В Челябинске на шесть дней ограничили движение по улице 40-летия Октября
Губернатор Алексей Текслер побывал на КВН
В МЧС рассказали подробности ДТП с бензовозом на трассе М-5 в Челябинской области
Лучшие танцоры хип-хопа и брейк-данса схлестнулись в батлах в Челябинске
Фура выгорела дотла после столкновения с бензовозом на трассе в Челябинской области
Снегопад спровоцировал восьмибалльные пробки в Челябинске
Дети терроризируют магазин для взрослых в Челябинской области
Бездомные собаки несколько дней не давали выйти из дома жительнице Челябинской области