В Челябинске с проспекта Ленина убирают забор

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-02T10:30:24+03:00

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Главный проспект города потихоньку возвращает себе привычный облик. Восстановлен пешеходный переход на пересечении с ул. Энгельса: теперь для того, чтобы перейти дорогу, не нужно спускаться вниз, к ул. Коммуны.

По распоряжению главы города Натальи Котовой началась борьба с тотальным озабориванием города. На участке от ул. Энгельса до главного корпуса ЮУрГУ демонтировано 557 звеньев пешеходного ограждения и 494 звена газонного ограждения.

Напомним, одно звено металлического забора, прозванного в народе «прикроватной дужкой», стоит 4000 руб. Выходит, на установку демонтированного при прежних мэрах Тефтелеве и Елистратове потрачено 4 млн 204 тыс руб.

Месяц назад губернатор Алексей Текслер сравнил центр Челябинска с клеткой из-за бессмысленного озаборивания.

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ИСТОЧНИК KP.RU