Шесть человек пострадали в маршрутке, врезавшейся в дерево в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-03T16:26:54+03:00

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В Тракторозаводском районе Челябинска маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Авария произошла сегодня днем, 3 декабря, возле дома по адресу Танкистов, 32. На месте работали «скорая» и ГИБДД.

— За рулем маршрутного такси №39 был 41-летний водитель. По предварительным данным, он объезжал грузовик и не справился с управлением, — рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

В горздраве уточнили, что в ДТП пострадали шесть человек. Четырех из них доставили в больницу с ушибами и переломами.

-— Двоих увезли в городскую больницу № 5, одного — в областную больницу № 3. Еще одного пострадавшего доставили в больницу № 8.

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/747561" frameborder="0"></iframe> В Челябинске маршрутка врезалась в дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU