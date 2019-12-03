2019-12-03T16:26:54+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в маршрутке, врезавшейся в дерево в Челябинске

У пассажиров ушибы и переломы
Валентина ВАГАНОВА
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Четырех пострадавших доставили в больницу.Четырех пострадавших доставили в больницу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тракторозаводском районе Челябинска маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. Авария произошла сегодня днем, 3 декабря, возле дома по адресу Танкистов, 32. На месте работали «скорая» и ГИБДД.

— За рулем маршрутного такси №39 был 41-летний водитель. По предварительным данным, он объезжал грузовик и не справился с управлением, — рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

В горздраве уточнили, что в ДТП пострадали шесть человек. Четырех из них доставили в больницу с ушибами и переломами.

-— Двоих увезли в городскую больницу № 5, одного — в областную больницу № 3. Еще одного пострадавшего доставили в больницу № 8.

Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

В Челябинске маршрутка врезалась в дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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