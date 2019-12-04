2019-12-04T07:59:32+03:00
Общество

Из Челябинска запустят дополнительные поезда в две столицы и Сибирь

Направления и расписание
Ирина Фадюшина
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Из Челябинска запустят дополнительные поезда по трем популярным направлениямИз Челябинска запустят дополнительные поезда по трем популярным направлениямФото: Алексей ФОКИН
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В период новогодних праздников ожидается, что наибольшим спросом будут пользоваться даты 27 и 28 декабря 2019 года, а также 7 и 8 января 2020 года, сообщает пресс-служба ЮУЖД. Для удобства пассажиров назначены дополнительные поезда из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Приобье (ХМАО).

— Поезд № 258/257 Челябинск — Москва отправится из Челябинска 1 и 9 января 2020 года в 18:20. Отправление из Москвы 3 и 11 января в 13:10 (здесь и далее время местное).

— Поезд № 193/192 Челябинск — Санкт-Петербург отправится из Челябинска 30 декабря 2019 года в 00:15 и прибудет в Санкт-Петербург 31 декабря в 17:37. Из Санкт-Петербурга поезд отправится 1 января в 16:02 и прибудет в Челябинск 3 января в 11:15.

— Поезд №191/192 Челябинск — Санкт-Петербург совершит дополнительный рейс из Челябинска 10 января, из Санкт-Петербурга — 12 января.

— Поезд № 146/145 Челябинск — Санкт-Петербург отправится в дополнительный рейс из Челябинска 31 декабря, из Санкт-Петербурга — 2 января.

— Поезд № 543/544 Челябинск — Приобье отправится из Челябинска 28 декабря в 15:59 и прибудет в Приобье 29 декабря в 17:55. Из Приобья поезд отправится на следующий день 29 декабря в 20:17 и прибудет в Челябинск 31 декабря в 03:53.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожного вокзала, терминалах самообслуживания, а также через официальный сайт и приложение РЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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