В Челябинской области промышленникам предлагают льготный многомиллионный займ

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-04T12:11:25+03:00

Специальный проект «Территории бизнеса» предназначен и для малых и средних предприятий

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Займ до 20 миллионов сроком на три года, под 6,5% годовых — отличный задел для стартов новых проектов и развития действующих.

Есть в «Территории Бизнеса» и другие инструменты финансовой поддержки. Например, микрозайм для предпринимателей. В «Территории Бизнеса» работают восемь программ микрофинансирования, они учитывают особенностей бизнеса клиента. Ставка займов льготная — от 3,25% до 6,5% годовых.

Еще одно предложение — возможности государственной программы льготного лизинга оборудования. Приобрести его можно в аренду сроком до семи лет, с удорожанием всего 3 — 5% в год.

В «Территории Бизнеса» открылся офис федерального «МСП Банка». Теперь предприниматели могут оформить кредиты на инвестиционные цели до миллиарда рублей на срок до семи лет. Ставки — от 7,75% годовых.

В прошлом году Центр поддержки предпринимательства оказал 30 тыс услуг, это в 10 раз больше показателей прошлых лет, до создания Центра.

С момента открытия «Территории Бизнеса» предпринимателям было оказано около 70 000 услуг.

Работа «Территория Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробную информацию об инструментах поддержки предпринимательства можно узнать на едином портале территориябизнеса74.рф, по телефону 8 800 350 24 74.

Очную консультацию можно получить в МФЦ «Территория Бизнеса» по адресу: ул. Российская, 110, к.1, 2 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU