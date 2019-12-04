Волонтерство в челябинских школах: миф или реальность

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-04T12:22:23+03:00

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В последнее время в южноуральских школах обороты набирает волонтерская деятельность. И причина популярности — ранняя профориентация детей.

Светлана Маклакова, заместитель директора средней школы №1 села Миасское, рассказала сайту polit74.ru:

— Волонтерство — один из механизмов формирования гражданской позиции ребенка. Хоть в сельской, хоть в городской школе, это механизм первичной профориентации ребенка.

Самые популярные направления — это медиаволонтерство, эковолонтерство, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

— Пробуй, определяйся, никто ни к чему не обязывает. Получилось, нравится, тогда развивайся в этом направлении.

Оно важно для дальнейшего самоопределения ребенка, считает эксперт:

— Волонтерство дает возможность сделать что-то значимое для своего села, школы и взамен получить признание и благодарность от окружающих, положительную оценку своей деятельности, самореализоваться, а для подростка очень важно быть признанным.

Эксперт отметила, что частью нацпроекта «Образование» является подпроект «Гражданская активность», а реализация волонтерских проектов как и позволяет решить эту государственную задачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU