Волонтерство в челябинских школах: миф или реальность
В последнее время в южноуральских школах обороты набирает волонтерская деятельность. И причина популярности — ранняя профориентация детей.
Светлана Маклакова, заместитель директора средней школы №1 села Миасское, рассказала сайту polit74.ru:
— Волонтерство — один из механизмов формирования гражданской позиции ребенка. Хоть в сельской, хоть в городской школе, это механизм первичной профориентации ребенка.
Самые популярные направления — это медиаволонтерство, эковолонтерство, работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
— Пробуй, определяйся, никто ни к чему не обязывает. Получилось, нравится, тогда развивайся в этом направлении.
Оно важно для дальнейшего самоопределения ребенка, считает эксперт:
— Волонтерство дает возможность сделать что-то значимое для своего села, школы и взамен получить признание и благодарность от окружающих, положительную оценку своей деятельности, самореализоваться, а для подростка очень важно быть признанным.
Эксперт отметила, что частью нацпроекта «Образование» является подпроект «Гражданская активность», а реализация волонтерских проектов как и позволяет решить эту государственную задачу.
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ИСТОЧНИК KP.RU