Южному Уралу на развитие дали миллиард

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-04T15:57:15+03:00

А вот Крыму выделили еще больше

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Челябинская область получила из федерального бюджета грант на развитие в размере одного миллиарда рублей. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», регион достиг наилучших показателей эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти.

Больше всех получит Крым, последняя в списке — Чукотка. При выставлении оценок чиновникам эксперты учитывали количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, уровни реальной зарплаты и бедности, ожидаемую продолжительность жизни, естественный прирост населения, его образование и качество окружающей среды.

Интересно, на какие благие дела направят этот грант?

ИСТОЧНИК KP.RU