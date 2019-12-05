В Челябинске ищут одиннадцатилетнего мальчика-бегунка

СЕГОДНЯ 07:39 2019-12-05T07:43:22+03:00

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Во вторник, 3 декабря, Максим Якуньков пошел в школу, но домой уже не вернулся. Это случилось на улице Барбюса, 65, в Челябинске. Где мальчишка, все еще не известно. Родители подали его в розыск.

Максим невысокого роста — 130 см. На вид ему не дать больше десяти лет. У мальчика есть яркие отличительные черты: на лице много веснушек, он сильно картавит.

Ориентировка отряда "Легион-спас".

Из дома мальчик ушел в сине-зеленой куртке и в черных джинсах. На голове голубая шапка с черными буквами, на ногах — черные кроссовки с белыми полосками. Ребенка ищет полиция и и отряд «Легион-спас» (тел. горячей линии отряда: 8-351-2-777-911).

В апреле этого года парнишка уже сбегал при схожих обстоятельствах. Где его нашли в первый раз, родители не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU