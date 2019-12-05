Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
Мобильный оператор Tele2в канун зимних праздников дает возможность всем абонентам самостоятельно выбрать себе подарок на Новый год. Клиенты смогут получить пакет минут, SMS или безлимитный интернет в роуминге, а также подписку на музыкальныеи стриминговые сервисы. Любители сюрпризов узнают о содержимом подарка только после его подключения.
Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает абонентам выбрать новогоднее предложение от оператора на свой вкус. В преддверии праздников клиенты могут получить подарок в одной из следующих категорий: «Развлечения», «Путешествия» или «Сюрприз». Его легко активировать в приложении «Мой Tele2» или на сайте. Воспользоваться предложением Tele2 могут все абоненты оператора с тарифами для физических лиц с 4 декабря 2019 года по 15 января 2020 года.
Клиенты Tele2 могут выбрать подписки на популярные разделы приложения Tele2 TV: «Амедиатеку», «Кинозал» и START. Абонентам также доступна полугодовая подписка на сервис оператора «Звук» и тридцатидневная — на онлайн-кинотеатрOkkoи видеосервисMEGOGO. В категории «Путешествия» оператор предлагает пакет минут, SMS или безлимитный интернет за границей. Количество минут и SMS в пакете или дней бесплатного интернета зависит от выбранной для поездки страны. Воспользоваться подарком в роуминге можно в течение 90 дней с даты его активации.
Абонентам также доступно предложение в категории «Сюрприз».Узнать, что именно будет в подарке, клиент сможет после его подключения.
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
— В канун зимних праздников Tele2 вновь устанавливает «другие правила» на телеком-рынке. Мы предлагаем клиентам подарки на выбор и даже в этом вопросе сохраняем тренд на персонализацию продуктовых предложений. Мы проанализировали потребности наших абонентов и подготовили для них то, что им действительно интересно. Уверен, наш новогодний подарок придется клиентам по душе и позволит Tele2 оставаться для них любимым оператором.
ИСТОЧНИК KP.RU