2019-12-05T17:17:19+03:00
Общество

«Цифровой» язык с молодежью Челябинска ищут политические лидеры

На заседании «Экспертного клуба — Челябинск» политологи обсудили результаты выборов
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Южноуральская панорамаФото: Южноуральская панорама
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В Челябинской области только 40 % молодежи, обладающей избирательным правом, пришли на выборы в сентябре 2019 года. Сегодня молодой электорат черпает информацию не из газет, а из других источников, и больше всего — из интернета.

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин отметил, что в политике эта тема обсуждается с 2000-х годов.

«Интернет технологии могут занять ключевую роль в политических выборах, например, онлайн-голосование. Но есть опасение: сохранится ли принцип тайного голосования? А ведь не исключено, что будет возможность проголосовать несколько раз», — цитирует Василия Зорина «Южноуральская панорама».

Политолог Андрей Лавров поднял тему легитимизации результатов таких выборов. Он уверен, что говорить о введении онлайн-голосования еще рано. Политические партии до сих пор не владеют языком молодежи, ее культурным кодом и современными месседжами.

Однако жизнь меняется, и губернаторы сейчас выходят на прямую связь с жителями, и это уже совсем другой культурный код общения, отметили эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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