«Цифровой» язык с молодежью Челябинска ищут политические лидеры
В Челябинской области только 40 % молодежи, обладающей избирательным правом, пришли на выборы в сентябре 2019 года. Сегодня молодой электорат черпает информацию не из газет, а из других источников, и больше всего — из интернета.
Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин отметил, что в политике эта тема обсуждается с 2000-х годов.
«Интернет технологии могут занять ключевую роль в политических выборах, например, онлайн-голосование. Но есть опасение: сохранится ли принцип тайного голосования? А ведь не исключено, что будет возможность проголосовать несколько раз», — цитирует Василия Зорина «Южноуральская панорама».
Политолог Андрей Лавров поднял тему легитимизации результатов таких выборов. Он уверен, что говорить о введении онлайн-голосования еще рано. Политические партии до сих пор не владеют языком молодежи, ее культурным кодом и современными месседжами.
Однако жизнь меняется, и губернаторы сейчас выходят на прямую связь с жителями, и это уже совсем другой культурный код общения, отметили эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU