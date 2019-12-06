«Это уже наглость!»: молодой «отец», которому южноуральцы помогли накормить младенца, теперь просит заплатить за его квартиру

СЕГОДНЯ 04:02 2019-12-06T04:02:53+03:00

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На днях «Комсомолка» писала о том, как жители Челябинской области помогли накормить младенца молодому отцу.

— Срочно необходима детская смесь малышке. Мне задерживают зарплату. Кто может, помогите пожалуйста. Я не прошу деньги на карту. Можете даже купить смесь сами. Я все верну, когда мне дадут зарплату, — попросил подписчик группы «Копейск [В]Теме» в ВК под мужским именем.

Многие прониклись просьбой мужчины. Позже выяснилось, что это писала женщина под фейковым аккаунтом. Горожане привезли ей смесь для малыша и подгузники. Мы тоже хотели помочь. Попросили молодую маму рассказать о ее сложной жизненной ситуации, чтобы собрать для нее деньги. Но она не захотела рассказывать.

Вот ее ответ без редактирования: «У миня времено так сложно мы померимся с мужам и вме будид по прежнему .а люди добрые и помогли спосибо им. И вам спосибо огромно».

Скриншот со страницы группы "Копейск [В]Теме" в ВК

Мы немного удивились, но потом забыли эту историю. Как вдруг она всплыла снова. В той же группе «ВКонтакте» эта же женщина снова просит помощи. Теперь уже оплатить аренду квартиры — 10 тысяч рублей.

Администрация паблика выложила скрншот ее просьбы и подписала «Наглость?»

— В прошлый раз я помогла этой девушке. Купила смесь ребенку. После этого ко мне в друзья стали стучать цыгане с Казахстана с такой же фамилией, как у нее. Потом она стала просить положить ей деньги на телефон, чтоб позвонить родне в Казахстан. А почему нельзя с ними в ВК списаться? В общем, я ее заблокировала, — прокомментировала жительница Миасса Яна.

— У этой девушки много номеров телефонов. Только мне она три скинула, еще с двух названивала три дня. Я ей посоветовала, куда обратиться за помощью для ребенка. Она мне сказала: «Ребенку ничего не нужно. Приезжай поболтать и сигареты купи», — рассказала Анастасия.

— Оказалось, это просто попрошайка, которая хочет жить за счет других. Использует маленького ребенка, чтобы надавить на жалость. Цыгане с улицы перебрались в соцсети, — решили подписчики паблика.

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ИСТОЧНИК KP.RU