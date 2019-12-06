Отверженные. В Чебаркуле ветхое общежитие оставили без отопления

СЕГОДНЯ 06:04 2019-12-06T07:33:04+03:00

Подъезд развалюхи. Здесь сыро, холодно, из дыр в стенах дует ветер. Фото: группа "Типичный Чебаркуль" vk.com

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Здесь только фильмы-катастрофы снимать: гнилые стены, дырявый потолок, сырой подвал — жильцы двухэтажного дома №7 по улице Электростальской в Чебаркуле устали обивать пороги чиновников с просьбами обратить внимание на состояние здания.

«Дом давно уже в аварийном состоянии. Наша уважаемая администрация пожимала плечами и закрывала глаза. А сейчас случилась авария. Прорвало трубы в подвале. Мы уже два дня без воды и отопления. Маленькие дети мерзнут. Нам очень холодно. Что нам еще сделать, чтобы нас кто-то услышал? Помогите нам, пожалуйста», — кричат люди в соцсетях.

Несмотря на коммунальный ад, чиновниками дом признан жилым. Десять лет назад здание сняли с баланса города, переведя статус из общежития в жилой дом. Проворачивая эту схему, чиновники обещали капремонт, но клятвы осталось словами.

Управляющие компании обслуживать ветошь не хотят. Большая часть жильцов барака не оплачивает услуги ЖКХ, и в заложниках тупиковой ситуации оказались те, кто не имеет долгов.

Но, с другой стороны, за что платить, если живешь фактически на улице?

Напомним, в конце ноября в военном городке Чебаркуля случилась крупная коммунальная авария: несколько десятков домов, детсады, школа остались без отопления и горячей воды. Устраняли коллапс всем миром.

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ИСТОЧНИК KP.RU