Что будет «со старыми кроватями» в парке Алое поле в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-06T12:42:05+03:00

Об этом рассказал Виктор Ереклинцев в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)

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В парке Алое поле этим летом лужайки засеяли травой, территорию обнесли забором, около картингового корта Дворца пионеров высадили туи.

Есть много мнений о том, нужно ли ограждение общественному пространству; не слишком ли широкие дорожки; хватает ли парку зелени… Но народу здесь стало больше. Когда из земли проклюнулись тонкие стрелки травы, народ пошел в парк с пледами и корзинками — фотосессии устраивать. В мэрии даже просили горожан немного подождать, чтобы трава подросла.

Народ ломает голову, что за конструкции установлены вдоль газонов у храма Александра Невского. Депутат Центрального района Роман Никитин сравнил постройку со старыми кроватями, установленными друг за другом. На его запрос в главном контрольном управлении региона пояснили, что это подпорная стенка. Цена контракта — 1,99 млн руб.

О том, зачем нужна подпорная стенка, в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев:

— Это разновидность парковой скамьи. В окончательном виде она будет готова следующей весной, когда ее обошьют террасной доской.

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ИСТОЧНИК KP.RU