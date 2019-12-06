Маленькая плясунья из Челябинска выступила в танцевальном телешоу

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-06T14:25:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в субботу, 7 декабря, в шоу «ТАНЦЫ» зрителей порадует своим талантом маленькая танцовщица из Челябинска. Тагир из команды Мигеля выступит сразу с двумя юными красавицами — одной из них стала 9-летняя Марианна CRAZY Краснопевцева, рассказал сайт Hornews.com.

Несмотря на юный возраст, у девочки уже имеется опыт телевизионных съемок. В номере, который ставит Катя Решетникова, челябинка станцует вместе с 11-летней Настей Ким из Ростова-на-Дону.

Хореограф предложила Таригу примерить на себя образ Аладдина, а также выведет на сцену всю детскую команду — друзей знаменитого принца. Так Марианна будет плясать в костюме мартышки Абу — лучшего друга воришки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А что вас не устраивает в работе маршрутных такси города?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU