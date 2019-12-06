2019-12-06T14:25:11+03:00
Общество

Маленькая плясунья из Челябинска выступила в танцевальном телешоу

В каком образе предстанет перед зрителем юная звезда
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Фото: Hornews.comФото: Hornews.com
Изменить размер текста:

Уже в субботу, 7 декабря, в шоу «ТАНЦЫ» зрителей порадует своим талантом маленькая танцовщица из Челябинска. Тагир из команды Мигеля выступит сразу с двумя юными красавицами — одной из них стала 9-летняя Марианна CRAZY Краснопевцева, рассказал сайт Hornews.com.

Несмотря на юный возраст, у девочки уже имеется опыт телевизионных съемок. В номере, который ставит Катя Решетникова, челябинка станцует вместе с 11-летней Настей Ким из Ростова-на-Дону.

Хореограф предложила Таригу примерить на себя образ Аладдина, а также выведет на сцену всю детскую команду — друзей знаменитого принца. Так Марианна будет плясать в костюме мартышки Абу — лучшего друга воришки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А что вас не устраивает в работе маршрутных такси города?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Челябинск движутся снегопады
В Челябинской области у поселка Рощино открыли отремонтированный мост
Зачем Алому полю в Челябинске забор за 34 миллиона рублей
Дебоширов из Челябинска сняли с рейса на Шри-Ланку
В Челябинской области будут блокировать сайты продажи снюсов
ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит
Ветеринар-блогер из Челябинска вылечил брошенного щенка и нашел ему дом
«Южуралмост» задолжал свыше миллиарда рублей
Челябинский ветврач Карен Даллакян просит купить ему билеты в Крым
Зачем в Челябинске каждый день водители маршруток бросают работу и паркуются на улице Труда
Жители Челябинской области получат газ за 52,5 млн рублей
В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина-водитель
Проект «Бабушка особого назначения» позволяет пожилым освоить компьютер
Альфа-Банк расширяет бизнес в Магнитогорске
Что будет «со старыми кроватями» в парке Алое поле в Челябинске
Услуги красоты, зубы, глаза, эмбрионы и рак: журналисты в Челябинске узнали ТОП-5 популярных у иностранцев медуслуг
Зима пришла! Лыжная база приглашает челябинцев открыть новый сезон
Предприятие в Челябинске делало полуфабрикаты из просроченного мяса
Проект запуска в Челябинске электрички от вокзала до аэропорта одобрен на федеральном уровне
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
«ЧелАвиа» вернули долг, с которого заплатили долгожданную зарплату работникам предприятия