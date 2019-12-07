В Магнитогорске пропал человек с татуировками на пальцах
Поисковики-волонтеры Магнитогорска распространили в соцсетях ориентировку на 28-летнего горожанина Александра Яковлева. Он ушел из дома № 16 по ул. Казахской еще 8 ноября, и по настоящий момент его местонахождение неизвестно.
У Александра Яковлева есть особая примета — татуировки на руках, в частности — на пальцах левой руки.
Александр среднего телосложения. Лоб высокий, с залысинами.
Он был одет в светло-серые джинсы, толстовку синего цвета, красную куртку с капюшоном, на голове — черная шапка. Обут в кроссовки синего цвета.
Всю информацию об исчезнувшем собирают координаторы поиска:
+7-982-336-05-95, Мария
+7-967-869-87-33, Александр.
ИСТОЧНИК KP.RU