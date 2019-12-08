2019-12-08T13:30:17+03:00
Общество

Неделя в Челябинске начнется с плюсовых температур

Но с четверга вновь вернутся холода
Андрей АБРАМОВ
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9 декабря в Челябинске ожидается потепление.9 декабря в Челябинске ожидается потепление.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Понедельник, 9 декабря в Челябинске по прогнозам синоптиков будет теплым. Воздух прогреется до +1 градуса. Вплоть до середины недели будет стоять ясная погода и существенных заморозков не ожидается. Во вторник и среду днем будет небольшой минус.

С четверга погода станет менее дружелюбной. Днем -6...-10 градусов. Периодически будет идти снег, но серьезных осадков не ожидается.

Декабрь в Челябинской области никогда не был самым холодным зимним месяцем. Средняя температура воздуха составляет -12…-14 градусов. В этом году декабрь ожидается в пределах климатической нормы. Но в течение месяца могут наблюдаться оттепели и трескучие морозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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