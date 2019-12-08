Ветеринар из Челябинска, которого прославила «Комсомолка», засветился на главном канале

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-08T14:53:40+03:00

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Ветеринар Баграт Агажанов стал героем программы «Видели видео?». В эфире показали подборку забавных видеороликов из его инстаграма. Диктор рассказал, что челябинец спасает животных, от которых отказались хозяева.

Ветврач Баграт Агажанов стали известен после публикации КП-Челябинск. Однако слава пришла со скандалом. Дело в том, что питерская юристка, прочитав нашу статью, решила написать на зоодоктора в органы. Баграт тайком от владельцев не усыплял животных, которых отдавали на эвтаназию. А выхаживал их и часто довольно успешно.

Во время выпуска Баграт также появился в студии шоу. В столицу он полетел ни один, а с больным котенком по имени Дымок. В день перед вылетом хвостатого подкинули в клинику. Баграт сутки пытался найти ему хозяев, но Дымок так никому и не приглянулся. А оставить в клинике его было нельзя. Хозяина малышу ветеринар отыскал в столице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="334" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748446" frameborder="0"></iframe> Баграт Агажанов на Первом канале.

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ИСТОЧНИК KP.RU