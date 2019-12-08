Рыбак обнаружил посреди водохранилища в Челябинске замерзающего велосипедиста
Глубокой ночью 7 декабря спасателям позвонил рыбак с Шершневского водохранилища. Он поведал, что увидел на льду замерзавшего незнакомца. От переохлаждения мужчина практически не мог говорить. Он еле передвигал ноги и тащил свой велосипед по сугробам.
На место выехал дежурный расчет. Сообщение передали также в скорую.
— Когда приехали, увидели двух человек на расстоянии примерно 200 метров от нашего берега. Собрали все необходимое для оказания помощи, выдвинулись к ним. Когда мы подошли, стало ясно, что пострадавший находится в состоянии переохлаждения, к тому же он явно дезориентирован, — рассказал спасатель Илья Шаехов.
Мужчину укутали в одеяло, довели до берега и отдали медикам. Челябинец не сумел рассказать, как он оказался посреди водохранилища и почему ведет себя не совсем адекватно. Сейчас он в больнице.
— Бесспорно, если бы его не заметил один из рыбаков, то шансов на благополучный исход не было, тем более что местами лед весьма не прочный, — добавили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
Эвакуировали с Шершней.
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ИСТОЧНИК KP.RU