Рыбак обнаружил посреди водохранилища в Челябинске замерзающего велосипедиста

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-08T15:14:32+03:00

От холода он не мог говорить

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Глубокой ночью 7 декабря спасателям позвонил рыбак с Шершневского водохранилища. Он поведал, что увидел на льду замерзавшего незнакомца. От переохлаждения мужчина практически не мог говорить. Он еле передвигал ноги и тащил свой велосипед по сугробам.

На место выехал дежурный расчет. Сообщение передали также в скорую.

— Когда приехали, увидели двух человек на расстоянии примерно 200 метров от нашего берега. Собрали все необходимое для оказания помощи, выдвинулись к ним. Когда мы подошли, стало ясно, что пострадавший находится в состоянии переохлаждения, к тому же он явно дезориентирован, — рассказал спасатель Илья Шаехов.

Мужчину укутали в одеяло, довели до берега и отдали медикам. Челябинец не сумел рассказать, как он оказался посреди водохранилища и почему ведет себя не совсем адекватно. Сейчас он в больнице.

— Бесспорно, если бы его не заметил один из рыбаков, то шансов на благополучный исход не было, тем более что местами лед весьма не прочный, — добавили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748449" frameborder="0"></iframe> Эвакуировали с Шершней.

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ИСТОЧНИК KP.RU