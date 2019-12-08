2019-12-08T20:22:28+03:00
Происшествия

Ребенок пострадал в аварии с маршруткой на Северо-Западе Челябинска

Еще одна пассажирка получила сотрясение мозга
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой. Фото: Екатерина КИПОТЬВ Челябинске маршрутка столкнулась с иномаркой. Фото: Екатерина КИПОТЬ
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Днем 8 декабря на Северо-Западе Челябинска столкнулись Renault и маршрутка-пазик. Микроавтобус №17 ехал из Паркового и на перекрестке в него влетела иномарка. В столкновении пострадали два человека.

Во время резкого торможения в салоне упал трехлетний ребенок и разбил губу. Еще одна пассажирка травмировала голову. У нее легкое сотрясение мозга. На место выезжала скорая помощь. Но забирать пострадавших не стали — отказались от госпитализации.

В ГИБДД Челябинска устанавливают обстоятельства столкновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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