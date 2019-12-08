Ребенок пострадал в аварии с маршруткой на Северо-Западе Челябинска

СЕГОДНЯ 20:22 2019-12-08T20:22:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 8 декабря на Северо-Западе Челябинска столкнулись Renault и маршрутка-пазик. Микроавтобус №17 ехал из Паркового и на перекрестке в него влетела иномарка. В столкновении пострадали два человека.

Во время резкого торможения в салоне упал трехлетний ребенок и разбил губу. Еще одна пассажирка травмировала голову. У нее легкое сотрясение мозга. На место выезжала скорая помощь. Но забирать пострадавших не стали — отказались от госпитализации.

В ГИБДД Челябинска устанавливают обстоятельства столкновения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU