Ребенок пострадал в аварии с маршруткой на Северо-Западе Челябинска
Днем 8 декабря на Северо-Западе Челябинска столкнулись Renault и маршрутка-пазик. Микроавтобус №17 ехал из Паркового и на перекрестке в него влетела иномарка. В столкновении пострадали два человека.
Во время резкого торможения в салоне упал трехлетний ребенок и разбил губу. Еще одна пассажирка травмировала голову. У нее легкое сотрясение мозга. На место выезжала скорая помощь. Но забирать пострадавших не стали — отказались от госпитализации.
В ГИБДД Челябинска устанавливают обстоятельства столкновения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU