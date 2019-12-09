В Кыштыме соседи спасли женщину от дебошира с ножом

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-09T07:40:56+03:00

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В полицию обратились неравнодушные жители Кыштыма. Соседка увидела молодую женщину с раненой щекой. Трагедия произошла в частном секторе улицы Юлии Ичевой.

Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что 30-летнюю особу ударил ножом по лицу 36-летний сожитель.

Перед этим пара употребляла спиртные напитки, и между ними вспыхнула ссора. Пострадавшая с раной на лице выбежала на улицу в поисках помощи. Там ее встретила соседка, которая и вызвала полицию, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Проводятся следственные действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU