В Кыштыме соседи спасли женщину от дебошира с ножом
В полицию обратились неравнодушные жители Кыштыма. Соседка увидела молодую женщину с раненой щекой. Трагедия произошла в частном секторе улицы Юлии Ичевой.
Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что 30-летнюю особу ударил ножом по лицу 36-летний сожитель.
Перед этим пара употребляла спиртные напитки, и между ними вспыхнула ссора. Пострадавшая с раной на лице выбежала на улицу в поисках помощи. Там ее встретила соседка, которая и вызвала полицию, сообщили в пресс-службе полицейского главка.
Проводятся следственные действия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU