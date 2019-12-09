Накануне Нового года жители Челябинской области несильно интересуются праздником
Компания «Яндекс» проанализировала популярные запросы жителей Челябинской области на минувшей недели. Самым популярным оказался «итоговое сочинение». Несмотря на то, что до экзаменов еще целых две четверти, выпускники, а может быть, их родители, активно ищут советы по написанию эссе.
Несмотря на то, что до Нового года осталось три недели, южноуральцы не спешат искать что-то про праздники. Запрос «поделки к новому года» занимает лишь четвертую строчку. Второе и третье место разделили интерес к журналистки Наиле Аскер-заде и Дню юриста.
Также в рейтинг попали кинопремьеры минувшей недели — «Ржев», «Джуманджи» и «Рождество на двоих». Интересовались челябинцы финалом Гран-при по фигурному катанию, уголовным делом Егора Жукова, а также футбольной наградой «Золотой мяч».
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ИСТОЧНИК KP.RU