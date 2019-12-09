Накануне Нового года жители Челябинской области несильно интересуются праздником

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-09T07:50:36+03:00

Люди спрашивают про персон из выпусков новостей и готовятся к экзамену

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Компания «Яндекс» проанализировала популярные запросы жителей Челябинской области на минувшей недели. Самым популярным оказался «итоговое сочинение». Несмотря на то, что до экзаменов еще целых две четверти, выпускники, а может быть, их родители, активно ищут советы по написанию эссе.

Несмотря на то, что до Нового года осталось три недели, южноуральцы не спешат искать что-то про праздники. Запрос «поделки к новому года» занимает лишь четвертую строчку. Второе и третье место разделили интерес к журналистки Наиле Аскер-заде и Дню юриста.

Также в рейтинг попали кинопремьеры минувшей недели — «Ржев», «Джуманджи» и «Рождество на двоих». Интересовались челябинцы финалом Гран-при по фигурному катанию, уголовным делом Егора Жукова, а также футбольной наградой «Золотой мяч».

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ИСТОЧНИК KP.RU