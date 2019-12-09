Визит в мужской спа-салон за взрослыми удовольствием закончился неожиданностью для жителя Челябинска

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-09T09:02:13+03:00

Мужчина уверяет, что так массажистки «отомстили» ему за отсутствие нужной суммы Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Хозяйка спа-салона заставила свою сотрудницу написать заявление об изнасиловании на клиента, у которого не хватило денег, чтобы рассчитаться за отдых. Об этом КП-Челябинск рассказал сам клиент заведения.

По словам мужчины, его не ознакомили с прайсом, а когда он собрался домой, выставили слишком большой счет — 15 800 рублей. Не хватило половины. В других салонах, признается горожанин, было дешевле, и он не рассчитывал на такие расходы. Администратор тут же вызвала хозяйку заведения и охрану.

— Я как приличный человек хотел договориться. Хозяйка зашла, спросила: «Деньги есть?» Я сказал, что нет. Она завела в комнату девочку, с которой я был, и громким голосом (чтоб все слышали) сказала: «Пиши заявление об изнасиловании!». Девушка — уроженка Казахстана, работает под другим именем — без возражений написала заявление, — рассказал мужчина КП-Челябинск.

Клиент уверяет, что в спа-салоне никакого интима не было — только массаж. Почему челябинец отказался от идеи написать встречное заявление за ложное обвинение в тяжкой статье, — читайте в нашем материале.

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«Хорошенько отдохнул»: на посетителя спа-салона в Челябинске написали заявление об изнасиловании

Но мужчина уверяет, что так массажистки «отомстили» ему за отсутствие нужной суммы (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU