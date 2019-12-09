Визит в мужской спа-салон за взрослыми удовольствием закончился неожиданностью для жителя Челябинска
Хозяйка спа-салона заставила свою сотрудницу написать заявление об изнасиловании на клиента, у которого не хватило денег, чтобы рассчитаться за отдых. Об этом КП-Челябинск рассказал сам клиент заведения.
По словам мужчины, его не ознакомили с прайсом, а когда он собрался домой, выставили слишком большой счет — 15 800 рублей. Не хватило половины. В других салонах, признается горожанин, было дешевле, и он не рассчитывал на такие расходы. Администратор тут же вызвала хозяйку заведения и охрану.
— Я как приличный человек хотел договориться. Хозяйка зашла, спросила: «Деньги есть?» Я сказал, что нет. Она завела в комнату девочку, с которой я был, и громким голосом (чтоб все слышали) сказала: «Пиши заявление об изнасиловании!». Девушка — уроженка Казахстана, работает под другим именем — без возражений написала заявление, — рассказал мужчина КП-Челябинск.
Клиент уверяет, что в спа-салоне никакого интима не было — только массаж. Почему челябинец отказался от идеи написать встречное заявление за ложное обвинение в тяжкой статье, — читайте в нашем материале.
ПОДРОБНЕЕ
«Хорошенько отдохнул»: на посетителя спа-салона в Челябинске написали заявление об изнасиловании
Но мужчина уверяет, что так массажистки «отомстили» ему за отсутствие нужной суммы (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Есть что рассказать о спа-салонах?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU