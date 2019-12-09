Перед Новым годом челябинцы заказывают кухни со скидками до 40%

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-09T08:18:19+03:00

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К новогодним праздникам компания LORENA предлагает приобрести не просто кухню, а кухнище.

— Закажите кухню с «фаршем», — говорят в компании LORENA. — Под фаршем понимается наполнение кухни: выдвижные системы хранения, системы организации отходов, системы открывания дверей, встраиваемая гладильная доска.

Только до 31 декабря компания LORENA дарит своим покупателям весомые скидки на кухню, а также скидки на «фарш» до 40%.

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Сеть салонов LORENA в Челябинске:

Копейское шоссе, 64 (Торговый город «Алмаз», 3 этаж);

ул. Университетская набережная, 44;

ул. Чичерина, 22 (ТК «Мебельный центр», 3 этаж, левое крыло);

ул. Труда, 185 А (ТК «Магнит», 2 этаж, 202 секция);

ул. Худякова, 12 (ТРК «Калибр», 2 этаж, центр.сектор);

пр.Ленина, 33.

Тел.: +7 922 720-33-75.

www.lorena-kuhni.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU