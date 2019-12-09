Перед Новым годом челябинцы заказывают кухни со скидками до 40%
К новогодним праздникам компания LORENA предлагает приобрести не просто кухню, а кухнище.
— Закажите кухню с «фаршем», — говорят в компании LORENA. — Под фаршем понимается наполнение кухни: выдвижные системы хранения, системы организации отходов, системы открывания дверей, встраиваемая гладильная доска.
Только до 31 декабря компания LORENA дарит своим покупателям весомые скидки на кухню, а также скидки на «фарш» до 40%.
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Сеть салонов LORENA в Челябинске:
Копейское шоссе, 64 (Торговый город «Алмаз», 3 этаж);
ул. Университетская набережная, 44;
ул. Чичерина, 22 (ТК «Мебельный центр», 3 этаж, левое крыло);
ул. Труда, 185 А (ТК «Магнит», 2 этаж, 202 секция);
ул. Худякова, 12 (ТРК «Калибр», 2 этаж, центр.сектор);
пр.Ленина, 33.
Тел.: +7 922 720-33-75.
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ИСТОЧНИК KP.RU