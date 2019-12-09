2019-12-09T08:39:14+03:00
Общество

В Челябинске назначили ответственных за новогодние городки

Во всех районах города ставят елки и горки
Инна КУМЕЙКО
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Глава Челябинска Наталья Котова назначила ответственных за новогодние городкиГлава Челябинска Наталья Котова назначила ответственных за новогодние городкиФото: Андрей АБРАМОВ
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За новогоднее убранство районов отвечают главы администраций. Об этом на аппаратном совещании в понедельник, 9 декабря, заявила глава Челябинска Наталья Котова.

Торжественное открытие главного ледового городка на площади Революции назначено на 25 декабря. Уже стоит елка, несколько ледовых фигур, установлены деревянные горки, территория площади обнесена ледовым забором.

Строительный материал для городка — лед — имеется. На водоемах его толщина достигает 15 — 35 см.

Кроме того, в Челябинске также начали монтировать новогоднюю иллюминацию в центре города. Пока что она напоминает кварцевые лампы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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