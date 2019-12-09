Стало известно, когда в «Академ Риверсайде» построят новую школу

СЕГОДНЯ 08:32 2019-12-09T08:44:40+03:00

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Перенаселенному микрорайону «Академ» в Челябинске категорически не хватает детсадов и школ. Один из садиков вот-вот будет готов, закладывается еще два. А в следующем году в микрорайоне начнется проектирование и строительство школы на 1 110 мест. Об этом на аппаратном совещании в администрации заявил замглавы города по градостроительству Владимир Шамне.

Школа в «Академ Риверсайде» примет учеников в 2022 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU