Депутат предложил улучшить жизнь челябинцев за счет экономии на библиотеках

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-09T09:38:10+03:00

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Проект бюджета южноуральской столицы вынесут на заседание Челябинской думы 17 декабря. Между тем, на публичных слушаниях по распределению городского бюджета 2020 года депутат Иван Горнов предложил сэкономить на финансировании библиотек.

Народный избранник считает, что в век интернета библиотеки не актуальны и стали чем-то вроде музея.

— На самом деле, сейчас библиотеки посещают около 200 тысяч челябинцев. В самих учреждениях проводят разнообразные культурные мероприятия. В 2020 году власти Челябинска планируют открыть «модельную библиотеку», оснащенную самыми последними технологическими новинками, — возразила Элеонора Халикова, начальник управления культуры Челябинска.

На данный момент в городе-миллионнике 48 библиотек вместо положенных 70.

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ИСТОЧНИК KP.RU