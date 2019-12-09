Жителя Челябинской области напугал морской таракан

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-09T09:17:04+03:00

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В Златоусте Челябинской области в магазине южноуралец приобрел набор из соленой горбуши. Когда пришел домой и вскрыл пакет, обнаружил неладное. Внутри филе покупатель увидел большое темное существо с множеством маленьких ножек. Присмотревшись поближе, смог разглядеть морского таракана.

Житель Златоуста рассказал в соцсети «ВКонтакте» об этой странной находке. А фотографии вызвали бурную реакцию читателей.

— Фу, какая гадость, — отреагировала читательница.

— Дас ист деликатесен, — пошутил пользователь.

Массу полушутливых и подбадривающих комментариев собрал пост: «Это бонус, приятного вам аппетита», «Фортуна улыбнулась», «Это просто была счастливая тушка (по аналогии со счастливым пельменем)».

Испорченная закуска отправилась в утиль. Попробовать эту гадость покупатель не решился. А южноуральцы посоветовали покупать рыбу только в прозрачной упаковке и быть всегда внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU