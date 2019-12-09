Мост-долгострой на Троицком тракте в Челябинске могут закрыть в новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-09T09:58:11+03:00

Путепровод через рельсы на Троицкий тракт в Челябинске не могут достроить уже давно. Фото: администрация Челябинска

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В Челябинске в этом году активно взялись за строительство путепровода по Троицкому тракту. Подрядчик АО «Южуралмост» просит на некоторое время перекрыть мост, чтобы завершить работы. Напомним, что стройка путепровода разбита на два этапа. Первая половина моста — из города — должна открыться в этом году, и по ней временно будет организовано движение в оба направления.

Однако для завершения всех работ подрядчик и просит временно перекрыть движение. Мэр Челябинска Наталья Котова дала добро. Например, закрыть проезд на новогодние каникулы. Горожан нужно уведомить заранее и организовать объездной путь.

Мост на Троицком тракте не могут достроить уже несколько лет, из-за чего на окраине города перманентно собирается пробка. Однако работы по возведению объекта возобновили вместе с реконструкцией улицы Дарвина.

— Если мы хотим, чтобы путепровод быстрее достроили, без закрытия — никак. Мы знали об этом, мы к этому готовимся. Я думаю, закрывать придется не на семь дней, может быть, даже не на месяц придется его закрывать, потому что в противном случае очень долго придется его делать. Часть работ, которые нужно выполнить, нужно провести как раз на проезжей части, по которой проходит автотранспорт. Определим объездные пути для большегрузов, для легковых автомобилей, и в январе закроем путепровод для движения, — сказала Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU