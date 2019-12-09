«Не Новый год, а Хэллоуин»: модниц разочаровали праздничные коллекции в магазинах

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-09T09:34:20+03:00

Вместе со стилистом мы попытались отыскать нескучные и модные наряды в Челябинске

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Новый год не за горами. Самый волнующий вопрос сейчас для девушек — что надеть на праздник? Модницы жалуются: в масс-маркет на вешалках — одна чернота. Удача, если среди монохрома отыщешь изумрудный, синий, золотой или даже фуксию. В поиске цвета и необычных нарядов мы обошли больше десятка бутиков. И собрали восемь нескучных и модных образов на Новый год-2020.

— Сейчас актуальны пайетки, бархат, рукава буфы, «фонарики», лаконичные платья. Можно здорово обыграть брючный костюм: надеть на Новый год яркий, нарядный топ или блузку, дополнить красивой брошью, либо крупными серьгами, стильной сумкой. Также сейчас актуальны вещи из кожи: юбки, платья, шорты и брюки, — говорит стилист Юлия Зайцева.

Комплекты, которые мы составили, можно посмотреть в материале «Что надеть на Новый год-2020: восемь модных и нескучных образов».

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ИСТОЧНИК KP.RU