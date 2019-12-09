Челябинцы готовы покупать копчености у нелегалов на улице
6 декабря вечером наш журналист увидел напротив универсама «Перекресток» такую картину. Стоит прицеп, в нем — морозильная камера. Сверху камеры водружена табличка с надписью от руки «Копчености». Тут же стоит магнитофончик со светомузыкой. Мерцают огоньки, играет диско. Подходи, торопись, покупай!
Мы сняли эту нелегальную торговлю на видео, выставили его в нашу группу в ВК и спросили подписчиков: «Вы купили бы за недорого здесь товар?». Ответы нас удивили.
Антон Емельянов:
— Да такие деятели в хорошем смысле слова фору дадут по качеству любому колбасному заводу.
Владимир Игнатов:
— Правильно, потому что сети торговые давят мелких производителей, и не дают им выйти на прилавок. Остается только такой вариант.
Ольга Лутченко:
— Возле «Молнии» на Братьев Кашириных пару месяцев назад стояла машина, тоже продавали. Брали грудинку копченую, рыбу нескольких видов, очень очень вкусно!
Инна Кумейко:
— Танцуют огоньки в неоновой ночи... А если серьезно, кого там закоптили? Кошку? Крысу? Промариновпанную заранее тухлятину?
Владимир Игнатов (орфография сохранена):
— Инна, никто ж незаставляет тебя покупать. Люди сами свой выбор делают. Если ты в мясе неразбираешся и кошку от поросенка неотличаеш тибе никто уже не поможет
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU