Челябинцы готовы покупать копчености у нелегалов на улице

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-09T10:02:16+03:00

Назад в 90-е! Продажа с машин непонятного товара. Фото: Андрей СОКОЛОВ

Об этом они написали в группе КП-Челябинск под видео с продажей мясных изделий [Первый отклик]

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6 декабря вечером наш журналист увидел напротив универсама «Перекресток» такую картину. Стоит прицеп, в нем — морозильная камера. Сверху камеры водружена табличка с надписью от руки «Копчености». Тут же стоит магнитофончик со светомузыкой. Мерцают огоньки, играет диско. Подходи, торопись, покупай!

Мы сняли эту нелегальную торговлю на видео, выставили его в нашу группу в ВК и спросили подписчиков: «Вы купили бы за недорого здесь товар?». Ответы нас удивили.

Антон Емельянов:

— Да такие деятели в хорошем смысле слова фору дадут по качеству любому колбасному заводу.

Владимир Игнатов:

— Правильно, потому что сети торговые давят мелких производителей, и не дают им выйти на прилавок. Остается только такой вариант.

Ольга Лутченко:

— Возле «Молнии» на Братьев Кашириных пару месяцев назад стояла машина, тоже продавали. Брали грудинку копченую, рыбу нескольких видов, очень очень вкусно!

Инна Кумейко:

— Танцуют огоньки в неоновой ночи... А если серьезно, кого там закоптили? Кошку? Крысу? Промариновпанную заранее тухлятину?

Владимир Игнатов (орфография сохранена):

— Инна, никто ж незаставляет тебя покупать. Люди сами свой выбор делают. Если ты в мясе неразбираешся и кошку от поросенка неотличаеш тибе никто уже не поможет

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