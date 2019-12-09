В шахте по добыче золота под Челябинском замкнуло проводку
В золотодобывающей шахте «Южуралзолото ГК» (Челябинская область) произошло короткое замыкание. В результате инцидента никто не пострадал, шахта продолжает работать.
«На шахте «Центральная» под Челябинском произошло короткое замыкание в электророзетке. Никто не пострадал», — уточнили в компании.
В Единой дежурно-диспетчерской службе случившееся подтвердили. Шахта работает в штатном режиме, сообщила вице-президент компании по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти Наталья Денисова.
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ИСТОЧНИК KP.RU