В Челябинске опубликуют список мест на дорогах, которые обрабатывают реагентами
Город залили противогололедными реагентами еще в пятницу. Зачем — непонятно, ведь на уличном термометре — «устойчивый ноль», оттепель. Все выходные горожане кляли подрядчика за разведенную на дорогах грязь.
Установка мэрии — обрабатывать минимально, только в тех местах, где есть опасность скольжения — на перекрестках, на дорогах вблизи водоемов: там гололед намерзает быстро.
В понедельник, 9 декабря, на аппаратном совещании, глава Челябинска Наталья Котова заявила, что на сайте администрации cheladmin.ru появится регламентный список перекрестков и участков дорог, где будет идти противогололедная обработка. Так власти хотят блокировать бездумную «просолку» дорог подрядчиком.
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ИСТОЧНИК KP.RU