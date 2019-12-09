2019-12-09T10:27:54+03:00
Общество

В Челябинске опубликуют список мест на дорогах, которые обрабатывают реагентами

Глава города Наталья Котова объяснила, почему без подсыпки не обойтись
Ольга АНТОНОВА
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Зимняя грязь в Челябинске - следствие использования противогололедных реагентов.Зимняя грязь в Челябинске - следствие использования противогололедных реагентов.Фото: Лидия САДЧИКОВА
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Город залили противогололедными реагентами еще в пятницу. Зачем — непонятно, ведь на уличном термометре — «устойчивый ноль», оттепель. Все выходные горожане кляли подрядчика за разведенную на дорогах грязь.

Установка мэрии — обрабатывать минимально, только в тех местах, где есть опасность скольжения — на перекрестках, на дорогах вблизи водоемов: там гололед намерзает быстро.

В понедельник, 9 декабря, на аппаратном совещании, глава Челябинска Наталья Котова заявила, что на сайте администрации cheladmin.ru появится регламентный список перекрестков и участков дорог, где будет идти противогололедная обработка. Так власти хотят блокировать бездумную «просолку» дорог подрядчиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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