2019-12-09T10:59:49+03:00
Общество

Челябинские дети блистали в «Останкино» в Москве

Юные таланты из Кыштыма покорили столицу
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: kr74.ruФото: kr74.ru
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Вокальный коллектив «Серебряный колокольчик» из Кыштыма Челябинской области по итогам премии FossArt стал лауреатом третьей степени. В минувшие выходные в Москве на сцене концертного зала «Останкино» старшая группа детей исполнила две песни — «Сверчок» и «Красный конь».

Ребята занимаются в Доме детского творчества под руководством педагога Юлии Сырейщиковой. В прошлом году в Сочи проходил конкурс, по результатам которого юные звезды стали лауреатами первой степени. Поэтому и получили приглашение в столицу.

Добавим, что в Москве прошла Международная премия в области культуры и искусства FossArt. Ее присуждают талантливым детям и молодежи за выдающиеся достижения в различных видах искусства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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