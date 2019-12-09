Челябинские дети блистали в «Останкино» в Москве
Вокальный коллектив «Серебряный колокольчик» из Кыштыма Челябинской области по итогам премии FossArt стал лауреатом третьей степени. В минувшие выходные в Москве на сцене концертного зала «Останкино» старшая группа детей исполнила две песни — «Сверчок» и «Красный конь».
Ребята занимаются в Доме детского творчества под руководством педагога Юлии Сырейщиковой. В прошлом году в Сочи проходил конкурс, по результатам которого юные звезды стали лауреатами первой степени. Поэтому и получили приглашение в столицу.
Добавим, что в Москве прошла Международная премия в области культуры и искусства FossArt. Ее присуждают талантливым детям и молодежи за выдающиеся достижения в различных видах искусства.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU