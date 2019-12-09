Гигантский маламут думает, что он кошка, и ходит гулять в окно

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-09T11:28:26+03:00

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Пользователь форума «Пикабу» из Челябинска опубликовал в сети забавный кадр. На нем красивый пес протиснул морду сквозь оконную решетку и дышит воздухом.

— Встретил сегодня хорошего мальчика. Времени было восемь утра. Немного удивило, что на мои провокации его сфотографировать, вел себя очень культурно и никого не будил, — написал пользователь Edinorojek93.

— Гуляет прямо как кошка! — пишут комментаторы.

Как это часто бывает, за милыми фото животных не всегда кроется такая уж радость четвероногих.

— Очень жаль этого пса, который вынужден жить в квартире. Это ездовая порода. Если вы не участник гонок на собачьих упряжках, то вам придется им стать. В противном случае у собаки будут проблемы со здоровьем.

КП-Челябинск обратилась за комментарием к ветеринару Оксане Деминой:

— Большинство ездовых собак, будь то хаски или маламут, с трудом переносят малоподвижную жизнь. Отсутствие интересного занятия обычно ведет к деструктивному, неправильному поведению , которое не лучшим образом сказывается на всех членах семьи, включая собаку. Если хозяева этого маламута на фото так заменяют ему полноценный час прогулки — это очень плохо. Мало вывести такого пса лишь справить нужды. Нужна обязательно активность.

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ИСТОЧНИК KP.RU