Депутат просит губернатора канун Нового года сделать выходным

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-09T13:47:00+03:00

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31 декабря может стать выходным в Челябинской области. Депутат Госдумы Виталий Пашин просит главу Челябинской области рассмотреть его предложение. На своей странице в соцсети он организовал опрос и написал:

— Далеко не все работодатели идут навстречу своим сотрудникам и отпускают их с работы, в итоге люди раздражены, не успевают подготовиться к встрече Нового года. Любимый всеми праздник нужно встречать в хорошем настроении.

34 челябинца уже оставили свои комментарии под опросом парламентария. Виталий Пашин спросил, какие планы у челябинцев на 31 декабря. Оказалось, что 47% опрошенных не пойдут в этот день на работу и не беспокоятся, как у них сложится празднование Нового года. Еще 24% будут дежурить в этот день, поэтому заранее приготовились отметить его на рабочем месте. Почти 12% челябинцев ответили, что придут на работу, но вряд ли что-либо будут делать. 9% будут работать, так как на этом настаивает начальство. 6% планируют отпроситься. И 2% хотят взять отгул или отпуск за свой счет.

Кстати, согласно производственному календарю, 31 декабря официально остается рабочим днем и сокращенным на час. Однако в нескольких российских регионах приняли решение о признании даты выходным.

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ИСТОЧНИК KP.RU