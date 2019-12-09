2019-12-09T13:03:20+03:00
Общество

Белый кирпич из бумаги, искусственный костер и валенки: необычный подарок сделали продавцы своими руками

В одном из супермаркетов в Челябинске появился бумажный камин
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: Hornews.comФото: Hornews.com
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Под Новый год в каждом, даже маленьком магазинчике, переполох. Продавцы готовы удивить своих покупателей и создать им новогоднее настроение незатейливым оформлением.

Бумажный камин украсил к Новому году один из супермаркетов в Челябинске. В торговом зале появился очаг в натуральную величину с искусственным костром. Это инициатива исключительно сотрудников челябинского магазина, пишет сайт Hornews.com

— Камины мы, конечно, не просим делать. Но новогодняя атмосфера везде присутствует, — комментирует из московского офиса пиар-менеджер Елена Попова.

Анна Захарова, директор магазина вместе с супервайзером подсмотрели идею в Интернете, проштудировали ролики. Два дня девушки приходили на час раньше обычного и мастерили, чтобы успеть все сделать до открытия магазина. В качестве «белого кирпича» использовали бумагу, в завершении украсили конструкцию валенками и шишками.

— Мне хотелось развлечь и порадовать детей, которые приходили к нам в магазин, — комментирует заведующая Анна Захарова.

И задумка удалась на славу. Клиенты используют его как банер и делают на его фоне фото, а дети с интересом разглядывают конструкцию и трогают, проверяя — из настоящего камня выложен камин или нет.

В одном из супермаркетов в Челябинске появился бумажный камин. Фото: Hornews.com

В одном из супермаркетов в Челябинске появился бумажный камин. Фото: Hornews.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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