Будущий детский омбудсмен рассказала, за что любит Челябинск

СЕГОДНЯ 13:17 2019-12-09T14:12:45+03:00

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Евгения Майорова — председатель благотворительного движения «Искорка Фонд». Работает в фонде с 2011 года. За это время ею оказана поддержка сотням детей с онкологией и семьям, которые столкнулись с раком.

В ноябре губернатор Алексей Текслер определил кандидата на должность уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Журналист LentaChel.ru побеседовал с Евгенией и узнал, как ей живется в родном Челябинске:

— В Челябинске мне комфортно — здесь у меня много друзей, с которыми мне хорошо, интересно. Я чувствую себя в безопасности и скучаю по Челябинску и людям, когда покидаю его. Этот город дорог мне именно людьми.Сейчас помогаю детям и семьям, у которых родственники борются с онкозаболеваниями, справляться с ситуацией. Мы рассказываем, что такое болезнь и что делать дальше, консультируем, стараемся поддержать.

Недавно ВЦИОМ опубликовал результаты опроса о том, что делает людей счастливыми. На первом месте была семья. И я помогаю семьям, с которыми мы работаем в «Искорке». Мне кажется, очень важно, чтобы люди были счастливы в своих семьях, — сказала Евгения.

А еще Майорова является организатором массы благотворительных мероприятий. Одно из них состоялось накануне, 7 декабря. Это акция #СнеговикиДобряки. Суть ее в том, что каждое предприятие — участник флешмоба получает от детей из онкоцентра письмо, рассказывающее о его мечте, и осуществляет ее. А изготовленные силами коллективов снеговики доставляются во двор детской онкологической больницы и радуют маленьких пациентов.

Ко дню флешмоба снеговиков 7 декабря в списке оказалось 60 участников. Коллектив общественного движения подготовил большую программу с танцами от Челябинского государственного института искусств им. П.И. Чайковского, играми, Дедом Морозом, Снегурочкой и спецэффектами. Дипломы для благотворителей конкурса снеговиков в какой-либо номинации получил каждый участник.

ИСТОЧНИК KP.RU