2019-12-09T14:09:39+03:00
Спорт

«Трактор» открывает домашнюю серию матчей с новосибирской «Сибирь»

Черно-белые в этом сезоне уже побеждали соперника
Алексей МИКУШИН
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Накануне челябинцы в гостях сумели переиграть магнитогорский «Металлург» — 1:0. А уже сегодня, в понедельник, 9 декабря «Трактор» начинает домашнюю серию игр. Первый соперник — новосибирская «Сибирь» (начало в 19.00). В середине сентября черно-белые в гостях сумели одержать победу над сибиряками в овертайме 2:1. С таким же счетом челябинцы переиграли «Сибирь» и на предсезонном турнире Мемориале Ромазана в Магнитогорске.

Новосибирцы с 39 очками расположились на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Трактор» пока на последней 12-й позиции (28 очков).

После матча с «Сибирью» в чемпионате КХЛ наступит перерыв, связанный с проведением этапа Еврохоккейтура. Следующий домашний матч «Трактора» проведет только 19 декабря с хабаровским «Амуром», а после сыграет с «Нефтехимиком» (21 декабря).

ИСТОЧНИК KP.RU

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