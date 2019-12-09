В Челябинске иномарка сбила двух пешеходов на «зебре»
ДТП произошло сегодня днем, 9 декабря, в Ленинском районе. На улице Машиностроителей, недалеко от трубопрокатного завода, иномарка сбила двух пешеходов на «зебре». По словам очевидцев, Renault вылетело на «красный».
— Пострадавших прилично протащило. У мужчины все лицо было в крови, конвульсии. Пришел в себя, пытался говорить. А женщина без сознания. На пару секунд открыла глаза и очень тяжело дышала, — говорят свидетели ДТП.
Люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
Водитель утверждает, что не заметил пешеходов из-за слепящего солнца. С ним сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Пострадавших увезли в больницу.
— Авария произошла в 14:20. Пострадавшую женщину госпитализировали, по мужчине пока нет информации. Обстоятельства устанавливаются, проводится административное расследование, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе городской ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU