Главным архитектором Челябинска может стать чиновник с Ямала

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-09T14:28:32+03:00

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После 17 декабря станет известно, кто станет главным архитектором Челябинска. На этот пост претендуют челябинцы Павел Крутолапов и Кирилл Кугаевский, а также бывший главный архитектор Ноябрьска (Ямал) Владимир Спиридонов. Причем, как сообщает телеграм-канал «Челябушка», Владимир Спиридонов в этом списке явный фаворит.

— Человек получит новые полномочия. Подчиняться будет напрямую градоначальнику, с него спросят за строительство и взаимодействие с городскими дизайнерами. У главного архитектора будет своя референтура, несколько направлений деятельности, в команду примут спецов, победивших в конкурсе, то есть, вся выбранная тройка и образует ее, — уточняют авторы «Челябушки».

Главная задача нового архитектора — разработка генплана Челябинска до 2039 года. В свою очередь горожане ждут не новых бумаг, а изменения облика Челябинска. Причем, в лучшую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU