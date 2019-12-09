Уникальный мрамор с Южного Урала будут поставлять в Египет

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-09T14:30:53+03:00

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Предприятие из Челябинской области «Лоза» подписало соглашение с Палатой производителей строительных материалов республики Египет на поставку мрамора. Камень нужен для строящейся АЭС «Аль-Дабаа».

Производство появится в Катав-Ивановском районе. Месторождение открыто 14 лет назад. По оценкам геологов, возраст горной породы — около двух миллиардов лет. Потому мрамор не имеет аналогов в мире. Он назван рифейским в честь Рифейских гор, которые многие исследователи отождествляют с Уральскими горами.

Соглашение о сотрудничестве подписано в правительстве Челябинской области. Первые шаги к контракту сделаны в октябре, на Международной промышленной выставке-форуме «Большая промышленная неделя ARABIA-2019» в Каире. Участие в выставке предприятий Челябинской области обеспечили министерство экономического развития и Центра поддержки экспорта «Территории Бизнеса».

— Наш мрамор уникален — он прочный, влагоустойчивый, морозостойкий, красивый, — рассказывает Иван Филимонов, директор ТД «Бурение». — Текстура его необычная: видны окаменевшие водоросли. Похожие породы есть в Австралии. Но чтобы австралийский мрамор приобрел характеристики нашего, нужно 1,5 миллионов лет.

Работа «Территории Бизнеса» ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», мероприятия организованы в целях достижения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU