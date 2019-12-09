Челябинская область оказалась в хвосте общероссийского рейтинга трезвости

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-09T18:02:38+03:00

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В «Трезвой России» убеждены: алкоголизм — это мировая проблема. А употребление спиртных напитков населением является катализатором многих социальных бед. В рейтинге трезвости из 85 регионов Российской Федерации Челябинская область заняла 54 место.

Данные озвучены в независимом докладе «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2019», или «Рейтинге Трезвости Регионов — 2019».

По результатам Федерального проекта «Трезвая Россия», в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи — доля вовлеченности молодежи в употребление спиртных напитков выросла на 16% в сравнении с предыдущим годом. Опрос был проведен в 65 регионах России среди 120 тысяч человек в период с мая по июль 2019 года.

Эксперты оценили проблему с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности. Злоупотребление алкоголем прямо или косвенно связано с 62% суицидов; 72% убийств; почти 68% смертей от цирроза печени; 60% летальных случаев панкреатита; свыше 40% случаев гибели от сердечно-сосудистых заболеваний; 70% смертей граждан в трудоспособном возрасте.

В челябинском региональном отделении Союза женщин России прокомментировали:

— Если у человека есть цель, мечта, энергия, он погружен полностью в интересную жизнь, полную вдохновения, любви, ему некогда пить. От выгорания, ненужности, скуки и безделья, безысходности вместо хобби — пьянка. Профилактика — этим Союз женщин и занимается — создает условия для самореализации граждан, поддерживает любые социальные активности, вовлекает в позитивные мероприятия целые семьи, поощряет, показывает всему миру! Человеку важно быть нужным обществу, семье и самому себе.

Знаете, какая сейчас беда, которая из года в год будет расти, как снежный ком? Дети не умеют играть! Они настолько погружаются в виртуальное пространство, что единицы могут организовать реальную игру в коллективе. Их нужно учить играть, чтобы вечер в компании было приятно провести с интересной игрой, а не с пивом. А ограничивать, запрещать — бесполезно. Нужно комплексно работать всем, на всех уровнях, — сказала Лилия Ершова, директор ТД "Игрушка".

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ИСТОЧНИК KP.RU