В Челябинской области осудили директора строительной компании за невыплату зарплаты работникам

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-10T09:34:52+03:00

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Директора магнитогорской фирмы «Уралстройтехнология» признали виновным в невыплате заработной платы. В течение двух лет он не платил деньги 11 работникам предприятия, задолжав им 440 тысяч рублей. При этом предприятие оплатило платежи по договорам с поставщиками на сумму более 7 миллионов.

— Судом по ходатайству следователя СК было арестовано имущество предприятия (грузовые автомобили) для полного погашения задолженности перед рабочими, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Суд назначил директору штраф в 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU