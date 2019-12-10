2019-12-10T10:48:57+03:00
Общество

Несмотря на запрет Всемирного антидопингового агентства, в Челябинске пройдут спортивные игры в рамках БРИКС

В 2020 году на Южном Урале запланированы этапы Кубка мира по ски-кросс и сноуборду
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Этапы Кубка мира по ски-кросс и сноуборду в 2020 году в Челябинске состоятся. И это несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства. Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) единогласно приняло решение лишить Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира. Однако в столице Южного Урала спортивные игры в раках проведения саммитов БРИКС состоятся. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на информацию от регионального правительства.

— В правительстве региона поспешили успокоить, что этапы Кубка мира по ски-кросс и сноуборду не попадают в категорию запрещенных, — уточняют авторы «Челябушки».

Тем не менее, в олимпийскую сборную могут попасть 17 южноуральских спорстменов. Согласятся ли они выступать под нейтральным флагом?

А между прочим челябинский спорстмен Тимур Моргунов уже участвовал под белым флагом в прыжках с шестом и показал отличные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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