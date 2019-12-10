2019-12-10T11:12:20+03:00
Происшествия

Начальнику ГИБДД в Челябинской области отменили оправдательный приговор по делу о ДТП с пьяным полицейским

Марата Хакимова будут судить повторно
Екатерина АНДРЕЕВА
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Уголовное дело рассмотрят снова, но в ином составе суда.Уголовное дело рассмотрят снова, но в ином составе суда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора начальнику ГИБДД Троицка Марату Хакимову. Полицейского обвиняли в превышение должностных полномочий. Но Троицкий город суд не нашел доказательств его вины. Такой приговор гособвинитель посчитал необоснованным и обжаловал его.

— Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора удовлетворила доводы апелляционного представления о необоснованном оправдании подсудимого. Отменила приговор и направила уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, Марат Хакимов стал фигурантом уголовного дела в 2013 году. Тогда подвыпивший сотрудник троицкой ГИБДД попал в аварию. Чтобы сгладить его вину, коллеги подделали протокол результатов медосвидетельствования. Но правда вскрылась. После чего один из инспекторов заявил, что подделать документ его заставил начальник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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