Куда в Челябинске жаловаться на не залитые во дворах хоккейные корты

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-10T11:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске начали заливать хоккейные корты во дворах. Из-за теплой погоды подготовка к зиме идет медленно. На балансе города 80 спортивных площадок, а залиты только 24 коробки.

— Остальные коробки зальют в течение десяти дней, — пообещал начальник управления физкультуры и спорта администрации Челябинска Максим Клещевников. — Кроме того, выделено 70 ставок тренеров для работы на кортах.

Муниципальное учреждение «Спортивный город» открыло горячую линия для граждан по содержанию и обслуживанию дворовых спортивных площадок. Передать жалобы и пожелания можно по телефону: 216-33-98.

Также в мэрии обещают, что в будущем все хоккейные корты получат полноценное освещение. Пока свет провели только на 39 площадок.

Кстати, Челябинск получит из бюджета области 600 тысяч рублей на строительство еще одной хоккейной коробки по адресу: ул. Масленникова, 11, в Ленинском районе. Здесь уже много лет работает тренер-энтузиаст Юрий Чехлатый. Каждую зиму он заливает небольшой каток для детей. Теперь во дворе появится большая хоккейная коробка.

ИСТОЧНИК KP.RU