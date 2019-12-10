Челябинцы за безопасность на дорогах заплатят 631 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-10T12:11:43+03:00

Мэрия южноуральской столицы ищет подрядчика на три года

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Администрация Челябинска объявила торги на обслуживание дорожного движения в южноуральской столице. Стоимость закупки — 631 млн рублей, сообщает сайт Курс дела.

Срок контракта рассчитан на три года. Компания-победитель должна будет устанавливать «ограничивающие пешеходные сооружения», то есть заборы, обслуживать управляющий вычислительный комплекс — система, которая контролирует светофоры, а также ставить опоры для дорожных знаков и обрезать зелень на дорогах.

Чиновники ищут подрядчика на долгосрочных условиях — до 30 июня 2022 года. 26 декабря объявят победителя. Ранее всеми подобными работами занималось «СМЭО ГАИ».

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ИСТОЧНИК KP.RU