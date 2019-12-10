2019-12-10T12:42:33+03:00
Экономика

Южноуральские продукты питания вошли в 100 лучших товаров России

Работникам предприятий-конкурсантов вручены почетные знаки
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» стали девять видов продуктов питания предприятий Челябинской области. Новинки года — крупа «Булгур», биойогурт «Бифилайф», булочки «Доброе утро» и заварные пряники «Мини».

Качество продукции оценивали специалисты центра стандартизации и эксперты Региональной комиссии по качеству. В итоге 9 товаров стали лауреатами, 18 — дипломантами. 11 получили статус «Новинка года».

Звания Лауреата конкурса удостоена продукция предприятий «Ресурс» (ТМ Увелка), «Сигма», «Лаборатория живого пива», «Первый хлебокомбинат», «Чебаркульское молоко» и ИП Кириллова.

Как отметил замминистра сельского хозяйства региона Александр Раевский, ежегодно челябинские производители радуют покупателей новинками, а качество продукции подтверждается наградами престижных выставок и конкурсов.

В «Золотую сотню России» вошел хлеб «Чемпион-Лидер» по рецепту компании «Первый хлебокомбинат». Звание Лауреата получила крупа из пшеницы твердых сортов «Булгур» от компании «Ресурс». Вся продукция ОАО «Чебаркульское молоко», представленная на конкурс, получила дипломы «Новинки года». Традиционно высокое качество продемонстрировала компания «Сигма». Еще один продукт отмечен званием Лауреата — артезианская вода «agua Ирендык» от ИП Кириллова.

Работникам предприятий-конкурсантов вручены почетные знаки «Отличник качества» и «За достижения в области качества».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уполномоченному можно пожаловаться на нарушения прав человека в Челябинской области
Тора и традиции иудаизма в Челябинске
Самые вкусные пряники в стране выпекают на Южном Урале
В Челябинске пассажира сняли с самолета за мат на борту
Победитель шоу «Адская кухня» откроет ресторан в заброшенном отеле Челябинска
Уехать нельзя остаться. Журналисты узнали динамику миграции в Челябинской области
Челябинская область скоро получит первый транш на рекультивацию свалки
Челябинвестбанк принял участие в городской благотворительной акции «Снеговики-добряки»
Челябинцы за безопасность на дорогах заплатят 631 млн рублей
Куда в Челябинске жаловаться на не залитые во дворах хоккейные корты
В Челябинске мошенницы забрали у пенсионерки 60 тысяч, предложив обменять якобы устаревшие банкноты
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
Начальнику ГИБДД в Челябинской области отменили оправдательный приговор по делу о ДТП с пьяным полицейским
Несмотря на запрет Всемирного антидопингового агентства, в Челябинске пройдут спортивные игры в рамках БРИКС