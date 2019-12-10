Южноуральские продукты питания вошли в 100 лучших товаров России

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-10T12:42:33+03:00

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Лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» стали девять видов продуктов питания предприятий Челябинской области. Новинки года — крупа «Булгур», биойогурт «Бифилайф», булочки «Доброе утро» и заварные пряники «Мини».

Качество продукции оценивали специалисты центра стандартизации и эксперты Региональной комиссии по качеству. В итоге 9 товаров стали лауреатами, 18 — дипломантами. 11 получили статус «Новинка года».

Звания Лауреата конкурса удостоена продукция предприятий «Ресурс» (ТМ Увелка), «Сигма», «Лаборатория живого пива», «Первый хлебокомбинат», «Чебаркульское молоко» и ИП Кириллова.

Как отметил замминистра сельского хозяйства региона Александр Раевский, ежегодно челябинские производители радуют покупателей новинками, а качество продукции подтверждается наградами престижных выставок и конкурсов.

В «Золотую сотню России» вошел хлеб «Чемпион-Лидер» по рецепту компании «Первый хлебокомбинат». Звание Лауреата получила крупа из пшеницы твердых сортов «Булгур» от компании «Ресурс». Вся продукция ОАО «Чебаркульское молоко», представленная на конкурс, получила дипломы «Новинки года». Традиционно высокое качество продемонстрировала компания «Сигма». Еще один продукт отмечен званием Лауреата — артезианская вода «agua Ирендык» от ИП Кириллова.

Работникам предприятий-конкурсантов вручены почетные знаки «Отличник качества» и «За достижения в области качества».

ИСТОЧНИК KP.RU