2019-12-10T12:49:45+03:00
Общество

Челябинская область скоро получит первый транш на рекультивацию свалки

На полмиллиарда рублей будет приобретены материалы и оборудование
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Алексей Текслер принял участие в заседании по реализации нацпроектов. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер принял участие в заседании по реализации нацпроектов. Фото: gubernator74.ru
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Заседение президиума при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Обсуждали реализацию двух нацпроектов — «Экология» и «Жилье и городская среда». В заседании участвовал губернатор Алексей Текслер.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил, что в Челябинске по нацпроекту «Экология» ликвидируется закрытая городская свалка. Цена вопроса — 4,48 млрд руб.

В 2019 г область получит первую субсидию из федерального бюджета — 500 млн руб. На эти средства закупят материалы и оборудование для работы в 2020-21 гг.

Правительство региона уже направило соответствующую заявку на получение очередных федеральных субсидий: в 2019 году — 2,2 млрд руб, в 2021 г — 0,75 млрд руб.

Еще одной темой стала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Рынок жилищного кредитования региона в уходящем году по сравнению с прошлым снизился. Количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 13,6%, объем ипотечных кредитов снизился на 5,8%. Хорошо, что снижается средняя процентная ставка по ипотеке — до 9,55% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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