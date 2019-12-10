Уехать нельзя остаться. Журналисты узнали динамику миграции в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-10T13:45:24+03:00

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По данным статистики, с начала 2000-х годов на Южный Урал переехало 441 308 россиян. С одной стороны, это хорошо. Но из области обживать другие регионы отправились на 40 тыс. человек больше. Как удержать людей в регионе и надо ли это делать, задались вопросом журналисты polit74.ru

Роман Грачев, писатель, публицист, составитель альманаха «Челябинск. Любимых не выбирают», считает, что так вопрос ставить нельзя. Иначе самим людям отводится пассивная роль. А это не так: «Не хочу жить в этой дыре, хочу жить и работать в столицах или поближе к ним» — пожалуй, самая распространенная мотивация для мигрантов.

По мнению эксперта, Россия — страна централизованная. Уровень зарплат, жилье никогда не удержат человека в городе N, если он видит себя в более красочном месте. Это психологическая установка.

Второй момент — это востребованность человека как профессионала. Люди широких профессий найдут себе применение везде, в отличие от астрофизика. Если родной город по объективным причинам не дает возможности реализоваться, то человек будет стремиться «налево».

Важное знание имеет «вменяемость региональных элит» — руководства области, представителей крупного бизнеса и властей. Условия для жизни создаются именно ими: благоустройство, социальная политика, инфраструктура, экология, комфортная среда обитания, культура. От эффективности управления зависят и настроения жителей.

Ему оппонирует Андрей Лавров, региональный представитель Агентства политических и экономических коммуникаций, доцент РАНХИГС: «Я противник концепции удержания. Никого удерживать против его воли нельзя нигде и никогда. Даже в Царствии Божьем».

И приводит пример, что лучшие студенты всегда уезжали и будут уезжать в Москву и Питер, и далее в Лондон, Берлин и Нью Йорк, — это закон социологии.

«Нужно сделать так, чтобы в Челябинск, а не в Екатеринбург, приезжали лучшие из небольших городов области и работали у нас с удовольствием, пока до «большого яблока» не дорастут», — считает Лавров. Кроме того, необходимо развивать технологии для работы по удаленному доступу. Это тоже в перспективах рынка труда.

Кстати, за это же время из Челябинской области в зарубежные страны эмигрировали 57 671 южноуральцев, однако 120 813 иностранных граждан переехали на Южный Урал.

Добавим, что 11 декабря в рамках проекта «Экспертный клуб — Челябинск» пройдет дискуссия на тему «Как заинтересовать людей жить в Челябинской области». В ней примут участие политики и экономисты, члены регионального правительства и муниципалитетов, представители общественных организаций, политологи и журналисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU