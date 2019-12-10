2019-12-10T14:18:14+03:00
Общество

Тора и традиции иудаизма в Челябинске

Челябинцам покажут экспонаты выставки древнейшей мировой религии
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинцам покажут экспонаты выставки древнейшей мировой религии. ФЧелябинцам покажут экспонаты выставки древнейшей мировой религии. ФФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Челябинске готовятся к открытию экспозиции «Для Торы, для свадьбы и для добрых дел», пишет сайт «Южноуральская панорама». Слова, взятые для названия выставки, — это формула традиционного еврейского напутствия, которым принято поздравлять родителей новорожденного ребенка, и пожелание следовать заповедям Торы (Пятикнижия Моисеева).

Экспонаты представляют собой быт и культуру ашкеназов — еврейского субэтноса, появившегося в Средние века на территории Центральной и Восточной Европы. Уникальные произведения искусства и предметы ремесел создают представление о жизни традиционной еврейской общины. Фотографии, сделанные на западных окраинах Российской империи в 1912-1914 гг. — в Волыни, Подолии и Киевщине, — дополняют картину. Тонко передают атмосферу еврейской местечковой жизни литографии Анатолия Каплана из цикла, созданного в 1962-1967 гг. по мотивам романа Шолом-Алейхема «Стемпеню».

Выставка из собраний Российского этнографического музея и Государственного музея истории религии пройдет в Государственном историческом музее Южного Урала.

— Мне бы хотелось, чтобы выставка об иудаизме стала культурным событием региона, — говорит директор Исторического музея Владимир Богдановский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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